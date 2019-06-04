رياضة | عاجل.. تأجيل اجتماع الكاف بشأن فضيحة مباراة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل اجتماع الكاف بشأن فضيحة مباراة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل إعلان أي قرارات رسميا بشأن أزمة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تم تأجيل الاجتماع إلى غد الأربعاء.

وذكرت تقارير إعلامية مغربية أن الاجتماع الحاسم الذي سيناقش ملف مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيكون غدا الأربعاء.

Advertisements

وأكدت تقارير مغربية أن تأجيل الاجتماع جاء لحين حسم انتخاب جياني إنفانتينو رئيس الفيفا لفترة رئاسة جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان مسؤولو الاتحاد الأفريقي "كاف" قد عقدوا اجتماعًا عصر الثلاثاء لمناقشة مصير المباراة النهائية لدوري الأبطال، والتي تم احتسابها لصالح الترجي التونسي، إلا أن الاجتماع تم تعطيله على أن يعود للانعقاد من جديد في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيله لحين حسم تواجد الرئيس الحالي للفيفا لفترة ولاية جديدة.