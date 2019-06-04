رياضة | تقارير.. الكاف يقرر إعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. الكاف يقرر إعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لاجتماع طارئ، في العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة تداعيات مباراة الترجي والوداد.

وأكدت تقارير صحفية أن مسئولو الكاف توصلوا لإعادة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقي، بعد تصويت المكتب التنفيذي.

وكان الترجي التونسي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا رة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعد انحساب الوداد البيضاوي في نهائي البطولة.

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وتم خلال الإجتماع التصويت إجراء تصويت من الدول الأعضاء في الكاف حيث جاء الأصوات كالتالي...الدول المصوتة لصالح الوداد الرياضي (السنغال - غينيا - بوركينا فاسو - مالاوي - أفريقيا الوسطى - الكونغو - ليبيريا - تشاد )، فيما قام بالتصويت لصالح الترجي التونسي كلا من (ليبيا - موريتانيا - جنوب إفريقيا - نيجيريا - زامبيا - تنزانيا - بوروندي ) وفي الوقت الذي أمتنعت فيه مصر عن التصويت.

وأكدت تقارير صحفية أن المقترح الأقرب للتنفيذ، هو إعادة نهائي البطولة، كمباراة فاصلة دون النظر لنتيجة الذهاب في أرض محايدة وتم ترشيح مصر وفرنسا لاستضافة اللقاء.

وذكرت تقارير إعلامية مغربية أن غدا الأربعاء سيتم صدور القرار بشكل نهائي بشأن إعادة اللقاء .