رياضة | ساري يصدم جماهير نابولي بشأن تدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يصدم جماهير نابولي بشأن تدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر ماوريسيو ساري المدير الفني السابق لنادي نابولي الإيطالي، عن اندهاشه من بعض الجماهير التي توجه له تهمت الخيانة لهم بعد اقترابه من تدريب نادي يوفنتوس في الموسم المقبل.

‏وقال ساري في تصريحات صحفية :"الأنصار في نابولي يعرفون مدى حُبي وتقديري لهذا الفريق، ولكن في الحياة المهنية من الممكن أن تؤدي بنا لمسارات مختلفة، ومهما حدث نابولي في قلبي دائماً ".

وأضاف : "ما الفائدة من الولاء في حال تخلص منك النادي؟، وهل ستظل مثلاً وفيّاً لزوجتك بعد الطلاق، والولاء يعني أن تعطي 110% عندما تكون هُناك ".