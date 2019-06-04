شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وصول عرضان.. محمد نجيب بقترب من الاعتزال نهاية الموسم والان مع التفاصيل

اقترب محمد نجيب مدافع النادي الأهلي المصري، اعنلا اعتزاله خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أن عقده سينتهي مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي، ولم يتواصل أحد من إدارة الفريق مع نجيب حتى الان لتجديد عقده مع الفريق.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب، أنه تلقى عدد من مع العروض من بينها فريقي أسوان وطنطا الصاعدان حديثاً للدوري الممتاز، ولكنه من المؤكد اعلان اعتزاله داخل القلعة الحمراء.