شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو برشلونة بيدأون في التمرد على المدير الفني والان مع التفاصيل

قالت تقارير صحفية اسبانيا، أن رغبة البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب برشلونة، غير راضي عن الدور الذي يكلفه به إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، وأنه يسعى للتمرد علي المدير الفني للفريق، وذلك بحسب إذاعة "راديو كتالونيا".

وأوضحت التقارير ان سيميدو كلف وكيل أعماله بالبحث عن فريق آخر رغم تمسك النادي به.

ويعد تمرد سيميدو، أول حالات تمدر داخل الفريق، ومن المتوقع انت تنتشر بين اللاعبين خلال الفترة القادمة، في ظل تراجع مستوى الفريق، واجبار المدير الفني اللاعبين على تكليفات جديدة لهم داخل المستطيل الأخضر مما يؤدي لتراجع مستواهم وظهروهم بمستوى سيئ.