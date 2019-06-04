شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدعم صفوفه بـ 4 لاعبين سوبر.. و«فوتا» مرشح لتدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على دعم الفريق الكروى الأول بـ4 لاعبين سوبر خلال الموسم المقبل لاستعادة الدراويش مكانتهم بعد تراجع النتائج خلال الموسم الجارى، فى الوقت الذى سيتم فيه الاستغناء عن خمسة لاعبين من الفريق لم يحددهم المجلس فى الوقت الراهن. كان صبرى المنياوى مدير الكرة بنادى الإسماعيلى قد طلب من مجلس الإدارة إعادة النظر فى عدد من لاعبى الفريق باعتبار أنهم لا يستحقون الاستمرار مع الدراويش فى الموسم الجديد، وحدد «المنياوى» خلال الجلسة التى جمعته بأعضاء من مجلس الإدارة 5 لاعبين من المقيدين بقائمة الفريق من أجل الرحيل بنهاية الموسم. فيما يحسم مجلس الإدارة قراره النهائى بشأن الاستغناء عن محمود متولى مدافع الفريق الكروى الأول خلال الأيام المقبلة وفقا للعروض الجادة التى يتلقاها اللاعب بشأن الانتقال إليها فى الموسم المقبل. من جهة أخرى دخل الهولندى مارك فوتا المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى السابق والذى قاد الدراويش مرتين ضمن قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق فى الموسم الجديد، كان مجلس الإدارة قد وضع معايير خلال دراسته لعدد من السير الذاتية لتولى قيادة الفريق على رأسها أن يكون له أسبقية التدريب فى الدورى المصرى وأن يكون له بصمة واضحة مع الفرق التى دربها.

كما دخل الهولندى رود كرول المدير الفنى الأسبق للزمالك والمنتخب الأوليمبى ضمن المرشحين لقيادة الفريق على أن يستمر كل من أحمد قناوى المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب الحراس ضمن الجهاز الفنى الذى سيقوده المدرب الأجنبى.