شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات «ناجى» السرية تشعل صراع حراسة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعل الصراع على حراسة مرمى المنتخب الوطنى لكرة القدم بين الثلاثى محمد الشناوى حارس الأهلى وأحمد الشناوى حارس بيراميداز والحارس الأساسى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك خلال بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يولية المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن السبب الرئيسى الذى أشعل الصراع بين الحراس الثلاثة هو الجلسة الفردية التى عقدها أحمد ناجى مدرب حراس المرمى مع كل حارس على حدة أكد له خلالها أنه سيكون الحارس الأساسى للمنتخب فى البطولة الإفريقية.

ووفقا لمصدر بالمنتخب الوطنى، فإن ناجى كان قد عقد جلسة فردية مع محمد الشناوى فى فترة سابقة مؤكدا أنه سيعتمد عليه بشكل أساسى باعتبار أنه الأكثر خبرة دوليا بعد مشاركته أساسيا فى مونديال روسيا 2018 وظهوره بمستوى طيب نسبيا خصوصا فى مباراة أوروجواى، فى الوقت الذى أكد فيه ناجى، لأحمد الشناوى، أنه الأفضل خلال الفترة الأخيرة بالدورى الممتاز ويشارك أساسيا مع فريقه فى الدورى الممتاز بعكس محمد الشناوى الذى ابتعد لفترة عن مباريات فريقه بالبطولة المحلية، بينما يفضل خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الاعتماد على حارس الزمالك على أساس أنه الأكثر مشاركة فى المباريات المحلية والإفريقية وكان له دور بارز فى حصد فريقه بطولة الكونفيدرالية، لكن تصرفاته الانفعالية تقف حائلا أمام إمكانية الاعتماد عليه فى بطولة أمم إفريقيا وهو الرأى الذى يتبناه أحمد ناجى مدرب حراس المرمى.

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وطلب «أجيرى» من «ناجى» عدم الإفصاح عن اسم الحارس الأساسى للمنتخب الوطنى حتى لا يتسبب ذلك فى إحداث أزمة بين الحراس، مؤكدا خلال جلسة ودية للمدير الفنى مع جهازه المعاون أنه المسؤول الأول والأخير عن اختيارات اللاعبين، فى الوقت الذى أبدى فيه محمد أبوالجبل حارس سموحة تحفظه من تجاهل الجهاز الفنى له بالتحدث عن إمكانية تواجده فى القائمة النهائية.

يأتى هذا فى الوقت الذى حذر فيه «أجيرى» خلال الجلسة التى عقدت مع الجهاز المعاون لتحديد الأدوار الفنية داخل الملعب أثناء التدريبات من التحدث فى وسائل الإعلام عن اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة المنتخب الوطنى على رأسهم عبدالله جمعة ومحمود كهربا لاعبا الزمالك ورمضان صبحى لاعب الأهلى ومحمد عواد حارس الإسماعيلى.

فيما استقر «أجيرى» على عدم إشراك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى خلال مباراتى تنزانيا وأوغندا الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطنى على ملعب برج العرب فى بروفة أخيرة قبل البطولة على أساس ان المدير الفنى سيقوم بتجربة بعض العناصر المنضمين حديثا للفريق فى عهد الجهاز الحالى على رأسهم عبدالله السعيد ووليد سليمان.

وينتظر أن يدخل المنتخب الوطنى معسكره المغلق غدا الخميس ببرج العرب استعدادا لخوض المباراتين الوديتين وإعلان القائمة النهائية على أن يحصل اللاعبون على راحة يوم 17 يونيو الجارى لمدة 12 ساعة قبل أن يعودوا للمعسكر المغلق قبل انطلاق البطولة بأيام.