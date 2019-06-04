شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تكشف تفاصيل انقلاب عصام عبدالفتاح على «جريشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم جهاد جريشة الحكم الدولى، عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام بتجاهل مساندته فى أزمته الشهيرة بإرسال التماس إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» لرفع عقوبة الإيقاف التى صدرت من المكتب التنفيذى لـ«الكاف» بإيقاف «جريشة» لمدة 6 أشهر فى أعقاب الأزمة التى حدثت بين فريقى الترجى التونسى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال، وهى العقوبة التى قد تبعد الحكم المصرى عن التمثيل الدولى سواء فى بطولة أمم إفريقيا أو مونديال 2022.

وعلمت «المصرى اليوم» أن جريشة اشتكى للثنائى هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ونائبه أحمد شوبير من تصرفات عصام عبدالفتاح خلال الأزمة التى تعرض لها بعد إيقافه لمدة 6 أشهر، حيث فوجئ «جريشة» بعدم تقديم التماس على عقوبة الإيقاف رغم تصريحات عصام عبدالفتاح فى وسائل الإعلام وعبر الموقع الرسمى لاتحاد الكرة أن الجبلاية أرسلت الالتماس وهو ما لم يحدث، وزاد من الأزمة بين الثنائى عبدالفتاح وجريشة أن عضو الجبلاية أعلن أيضا أن «الكاف» رفض الالتماس الذى لم يقدمه اتحاد الكرة إلا بعد تدخل هانى أبوريدة وشوبير.

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ووفقا لمصدر مسؤول– رفض ذكر اسمه- فإن جريشة علم من مسؤول بلجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم أن الجبلاية لم تقدم التماسا ولابد أن يكون هناك مساندة من جانب اتحاد الكرة حتى يتم رفع العقوبة، وهو الأمر الذى دفع «جريشة» للاتصال بأحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية للتأكيد على أن عصام عبدالفتاح لم يرسل الالتماس وهو ما فوجئ به شوبير خصوصا بعدما تأكد من فوزى غانم مسؤول الصادر والوارد بالجبلاية.

وأكد المصدر أن «أبوريدة» وعد «جريشة» بإنهاء الأزمة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» قبل الجلسة التى عقدت أمس لإصدار القرار النهائى بشأن العقوبة.

وقدم «جريشة» خلال جلسته مع أبوريدة الرسائل التى تلقاها الحكم الدولى من جانب مسؤولى لجنة الحكام بالكاف والإشادة بمستواه خلال مباراة نهائى دورى الأبطال التى أقيمت فى المغرب حتى يدعم موقفه خلال الالتماس الذى قدمه اتحاد الكرة دون علم عصام عبدالفتاح.

فيما أعلن عدد من الحكام القدامى على رأسهم سمير محمود عثمان وتوفيق السيد وياسر عبدالرؤوف تضامنهم مع جهاد جريشة فى ضرورة مساندة الجبلاية له حتى لا يتأثر سلبا بعدم المشاركة فى مونديال 2022.