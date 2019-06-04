شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن رحيل «ستوريدج ومورينو» عن الفريق في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل ثنائي الفريق، ألبيرتو مورينو ودانيال ستوريدج، في بيان رسمي. ووجه ليفربول الشكر لستوريدج ومورينو على الفترة التي تواجدا فيها بصفوف الريدز. وأوضح النادي أن مورينو وستوريدج سيغادران صفوف الفريق هذا الصيف، حيث ينتهي عقداهما بنهاية شهر يونيو.

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