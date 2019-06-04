شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض التفريط في أحمد علاء إلا بعرض فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي التخلي عن أحمد علاء مدافع الفريق مجاناً ولابد من إحضار عرض بمقابل مالي جيد حتى يرحل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يشارك أحمد علاء مع الأهلي في المباريات الأمر الذى جعله رحيله عن النادي أمراً مؤكداً الصيف المقبل.

وانتقل أحمد علاء للأهلي الصيف الماضي قادماً من الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه.

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وطلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب إحضار عرض بمقابل مالي مُناسب من أجل الرحيل.