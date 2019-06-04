شكرا لقرائتكم محمد زيدان يؤدي مناسك العمرة برفقة زوجته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، ونشر زيدان صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بزوجته من أمام الحرم المكي. وظهرت زوجة زيدان مرتدية الحجاب من أمام الكعبة حيث أدى الثنائي مناسك العمرة. Advertisements ويعتبر زيدان أحد أبرز نجوم منتخب الفراعنة الذين حصدوا ثلاث بطولات متتالية من كأس الأمم الأفريقية، حيث لعب محمد زيدان دورا بارزا في تتويج المنتخب الوطني ببطولة الكان عام 2008، ومازالت الجماهير المصرية تذكر صوت المعلق على هدف فوز مصر في المباراة النهائية بالعبارة الشهيرة " سونج وزيدان".

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