شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنئ أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، بعيد الفطر المبارك. Advertisements وكتب فتحى، على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة تقبل الله صالح أعمالنا.

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