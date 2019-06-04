مؤمن زكريا : عيد فطر مبارك...

جدة - عمرو شويل هنئ مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى القلعة الحمراء بعيد الفطر المبارك.

وكتب زكريا على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عيد فطر مبارك.

وأكد مصدر مسئول بالأهلى، أن الإدارة الحمرا ء لا تمانع في الإبقاء على زكريا بعد فسخ عقده مع نادي أحد السعودي قبل عدة أشهر حيث يتواجد اللاعب في تدريبات الفريق حالياً لحين تحديد مصيره سواء بالقيد في قائمة الموسم الجديد وبدء فترة الإعداد مع الفريق أو الرحيل لأياً من الأندية الخارجية ، وشدد المصدر على أن محمود الخطيب رئيس النادي سيبحث مع الجهاز الفني مصير زكريا خاصة وأن اللاعب نفسه تلقي مؤخراً عدة عروض خلال الفترة الماضية طلبت التعاقد معه غير إنه رفض البت في هذه العروض لحين حسم موقفه من الاهلي.