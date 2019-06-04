شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلى مطلوب فى إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحمد ريان مهاجم الأهلى دائرة اهتمام العديد من الأندية سواء محلياً أو خارجياً، بعد تألقه الواضح خلال فترة إعارته للجونة، ومساهمته الفعالة فى بقاء الفريق بالدوري الممتاز، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.

ووفقاً لمصدر داخل النادى الأهلى فإن هناك اتجاهاً قوياً لإعادة اللاعب لصفوف وعدم السماح بتجديد إعارته فى الموسم الجديد من أجل الاستفادة بإمكانياته والاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو افريقيا.

وأكد المصدر أن الجونة طلب تجديد استعارة أحمد ريان بجانب وجود رغبة حقيقة من جانب أحد أندية الدرجة الثانية فى إسبانيا للحصول على خدماته، وهو الأمر الذي سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.