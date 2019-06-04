شكرا لقرائتكم ضم المسحل وبانصر إلى اللجان القضائية للاتحاد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عضوية ياسر المسحل في لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد القاري، وضم خالد بانصر إلى عضوية لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في العاصمة الفرنسية باريس.

خالد بانصر

وهنأ اتحاد كرة القدم السعودي المسحل وبانصر بعد صدور قرار الاتحاد الآسيوي بناء على توصية المجلس التنفيذي للاتحاد القاري.

وتمنى اتحاد كرة القدم التوفيق لهما، مؤكدا أن السيرة الذاتية والخبرات العملية عززت من الثقة في نجاحهما بما يسهم في رفع اسم السعودية في التمثيل القاري والدولي.

وتقدم الاتحاد بالشكر إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، على دعمه لما فيه مصلحة كرة القدم السعودية.