شكرا لقرائتكم ماكرون يكرم منتخب فرنسا.. ويقارن مبابي بالأسطورة بيليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، منتخب فرنسا الفائز بمونديال روسيا 2018 الصيف الماضي، بمنحه وسام جوقة الشرف، التكريم الرسمي الأعلى في البلاد.

وأكد ماكرون في كلمته أثناء استقبال بعثة المنتخب الفرنسي في قصر الإليزيه في باريس، أن هذا التكريم سيظل معهم للأبد، ولكنه أيضاً يتطلب مسؤوليات وواجبات كبيرة.

كما قال ماكرون إن على اللاعبين أن يظهروا جانب المثالية والالتزام الذي يتطلبه الحصول على هذا التكريم خلال مسيرتهم الرياضية والحياتية أيضاً، وعدم نسيان قيم الأمة الفرنسية.

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وأسهب الرئيس في الحديث عن نهائي مونديال روسيا أمام كرواتيا في منتصف يوليو الماضي، وفازت به فرنسا بنتيجة كبيرة (4-2)، حيث أكد لأعضاء المنتخب أن فرنسا بأكملها انقلبت رأسا على عقب بهذا التتويج.

كما وصف ماكرون المهاجم أنطوان غريزمان بـ"الموهوب الرائع"، بينما ذكر أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" اختاره الأفضل في تلك المباراة.

بينما قارن الزعيم الفرنسي، النجم كيليان مبابي بالأسطورة البرازيلي بيليه، مؤكداً أنه على الرغم من صغر سنه، إلا أنه برهن على "نضجه واحترافيته"، في الوقت الذي هنأ فيه المدرب ديدييه ديشامب على "فلسفته في الحياة".

واختتم ماكرون حديثه بالتأكيد على أن هذا "الانتصار الكبير لم يولد في روسيا"، ولكنه نتاج عمل سنوات متواصلة، وعملية "إعادة بناء" الفريق.