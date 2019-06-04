رسميا.. ستارديج سيغادر ليفربول قبل انطلاق الموسم المقبل

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أعلن ليفربول الانكليزي، الفائز بدوري ابطال اوروبا للمرة السادسة في تاريخه، الثلاثاء أن مهاجمه الدولي دانيال ستاريدج سيغادر النادي قبل انطلاق الموسم المقبل.

ولم يخض ستاريدج (29 عاما) سوى مباراتين في المسابقة الاوروبية العريقة هذا الموسم، وظل جالسا على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية التي فاز بها فريقه على مواطنه توتنهام هوتسبر 2-صفر السبت.

واكد فريق "الحمر" أيضاً أن مدافعه الدولي الإسباني ألبرتو مورينو سيغادر بدوره ملعب "أنفيلد" مع انتهاء عقده الحالي.

وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على رحيل لاعبَيه على الموقع الرسمي للنادي "الكلمات الاهم لقولها لهذين اللاعبين المميزين، هي شكرا".

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وكان ستاريدج انضم إلى ليفربول في كانون الثاني/يناير 2013 قادما من تشلسي، وسجل بقميص "الحمر" 67 هدفا في 160 مباراة.

واثنى كلوب على ستاريدج قائلا "استحق دانيال أن يعتبر من عظماء العصر الحديث لليفربول"، مصيفا "بعض الاهداف التي سجلها لليفربول، كانت مهمة للغاية".

في المقابل وصل مورينو إلى "أنفيلد" في آب/أغسطس 2014 من إشبيلية الإسباني، ولعب 141 مباراة مع بطل أوروبا.

وأضاف كلوب "كانا هنا (في ليفربول) عندما وصلت كمدرب وخلال تلك الفترة ساعدا - مثل أي لاعب آخر - في ترسيخنا كفريق يسير في الاتجاه الصحيح"، قبل أن يختم "بدونهما لم يكن بامكاننا أن نكون الفريق والنادي الذي نحن عليه الآن".