شاهد..محمد زيدان وزوجته يؤديان مناسك العمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق على أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، ونشر زيدان صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بزوجته من أمام الحرم المكي. وظهرت زوجة زيدان مرتدية الحجاب من أمام الكعبة حيث أدى الثنائي مناسك العمرة. ويعتبر زيدان أحد أبرز نجوم منتخب الفراعنة الذين حصدوا ثلاث بطولات متتالية من كأس الأمم الأفريقية، حيث لعب محمد زيدان دورا بارزا في تتويج المنتخب الوطني ببطولة الكان عام 2008، ومازالت الجماهير المصرية تذكر صوت المعلق على هدف فوز مصر في المباراة النهائية بالعبارة الشهيرة " سونج وزيدان".

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