سوبر كورة .. سيناريوهات حسم الدورى وفرصة وحيدة أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الزمالك غريمه التقليدى الأهلى فرصة ذهبية فى حصد لقب الدورى، وذلك بعد أن واصل سلسلة نتائجه غير الجيدة عقب التعادل مع مضيفه حرس الحدود بهدف لكل فريق أمس الاثنين في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين للمسابقة والتى جمعتهما على ستاد المكس بالإسكندرية. وبات أمام الزمالك فرصة وحيدة لحسم لقب الدوري الممتاز، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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