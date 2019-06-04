الأهلى يرفض رحيل مدافعه مجانا فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو النادى الأهلى أحمد علاء، مدافع الفريق، بأنه لن يرحل مجانا ولا بد من إحضار عرض بمقابل مالى جيد حتى يرحل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ولا يشارك أحمد علاء مع الأهلى فى المباريات، الأمر الذى جعل رحيله عن النادى أمراً مؤكداً الصيف المقبل.
وانتقل أحمد علاء للأهلى الصيف الماضى قادماً من الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه.
وطلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب إحضار عرض بمقابل مالى مُناسب من أجل الرحيل.
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