شكرا لقرائتكم خبر عن محترفو الزمالك يطيرون إلى بلادهم لقضاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر كل من المغربيين خالد بوطيب وحميد أحداد، مهاجمى الزمالك، والتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن، القاهرة، متوجهين إلى مسقط رأسهم من أجل قضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع أسرهم.

ومن المقرر أن ينضم خالد بوطيب لمنتخب بلاده عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، من أجل الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال منح لاعبى فريقه راحة سلبية مفتوحة، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المكس فى اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين للدورى.

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وأكد الجهاز الفنى للفارس الأبيض أنه لم يتم تحديد فترة الراحة، وسيتم الاستقرار عليها خلال الساعات المقبلة وإخطار اللاعبين بموعد العودة للتدريبات مجددا فى ظل توقف الدورى بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بهذه النتيجة واصل الزمالك نزيف النقاط بعد التعادل السابق مع الإنتاج الحربى، حيث أصبح رصيد الفريق الأبيض 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ضمن حرس الحدود البقاء بعد هبوط بتروجت مع الداخلية والنجوم وارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 38 ويحتل المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى.