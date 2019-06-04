أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع، الأهلي يمنح رمضان صبحي 24 مليون جنيه فى 3 سنوات.

- اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

قرر اتحاد الكرة ترشيح النادى المصرى بصفته رابع الدورى للمشاركة فى بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل.

- الأهلي يمنح رمضان صبحي 24 مليون جنيه فى 3 سنوات

قرر مسئولو النادي الأهلي وضع رمضان صبحي لاعب الفريق ضمن أعلى العقود في القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، بعدما وافق اللاعب على الانتقال نهائياً للقلعة الحمراء بدلاً من نظام الإعارة الذى يلعب به للأهلي حالياً قادماً من هيدرسيليفد الإنجليزي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني لمدة ستة أشهر بدأت من يناير الماضي.

- تذكرتى: طبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل استاد بامم افريقيا دون زيادة

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كشف مسئولو الشركة المنفذة لنظام "تذكرتى" أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة لبطولة امم افريقيا 2019 دون زيادة، حتى تضمن جميع الجماهير الجلوس على المقاعد المخصصة لها لمتابعة المباريات، فضلا منع أى أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والتواجد بالمدرجات.

- مران وحيد للمنتخب الأولمبى بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة قبل السفر لأوزبكستان

يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مرانا وحيدا فى الخامسة مساء الغد على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة قبل السفر إلى أوزبكستان.

- الزمالك يُفاوض هداف الدورى لارتداء القميص الأبيض فى الصيف

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع أحمد على كامل، مهاجم الفريق السابق والمقاولون العرب الحالى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تألق هذا الموسم مع ذئاب الجبل، حيث نجح فى تسجيل 18 هدفًا ليحتل قمة هدافى الدورى الممتاز هذا الموسم.

- الزمالك يبدأ إجازة العيد اليوم بعد توقف بطولة الدورى

منح خالد جلال المدير الفنى للزمالك، إجازة للاعبى الأبيض بداية من اليوم الثلاثاء حتى يتسنى للاعبين قضاء اليوم الأخير من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك مع أسرهم خاصة فى ظل عدم ارتباط الفريق بأى مباريات فى الوقت الحالى، نظرًا لتوقف مسابقة الدورى الممتاز خلال الفترة الجارية لاستعدادات المنتخب الوطنى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

- "شيخ" الأهلي يؤجل حسم العروض المحلية

رفض أحمد الشيخ لاعب الأهلي البت في العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية لحين حسم موقفه من البقاء في الأهلي من عدمه.