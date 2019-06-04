سوبر كورة .. الأسباب الحقيقية وراء غياب أوباما وجمعة عن الزمالك أمام الحرس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقادات عديدة واجهت الجهاز الفنى الجديد لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال، بعدما استبعد يوسف أوباما وعبد الله جمعة، من المشاركة أساسيًا أمام حرس الحدود فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما. ويكشف سوبر كورة الأسباب الحقيقة وراء غياب أوباما وجمعة عن الزمالك أمام الحرس، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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