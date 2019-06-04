شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دعوى استبعاد الكاميرون من كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الثلاثاء، رفضها للدعوى التي قدمها منتخب جزر القدم ضد الكاميرون للمطالبة باستبعاده من كأس أمم أفريقيا الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري.

وطالب اتحاد الكرة في جزر القمر بمشاركة منتخب بلاده في أمم أفريقيا، بعد قرار كاف بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون، وتأكيد ضرورة معاقبة الكاميرون بسبب تقصيرها في استضافة الحدث بالاستبعاد من البطولة.

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أكدت المحكمة الرياضية الدولية قرار كاف بالتأهل للبطولة بعد صعوده عبر التصفيات، كما شددت على أن إقصاء الكاميرون لا يعطي الحق لجزر القمر في الترشح، لحصوله على المركز الأخير بالمجموعة.

وصعد منتخب المغرب متصدراً المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة ثم الكاميرون بنفس الرصيد ثم مالاوي برصيد 5 نقاط ثم جزر القمر بفضل المواجهات المباشرة لصالح مالاوي.