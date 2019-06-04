شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب رفض كلوب تجديد عقده مع ليفربول والان مع التفاصيل

أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق عام 2022، وكانت إدارة ليفربول طالبت كلوب تجديد عقده بعدما بالتتويج بدوري أبطال أوربا، رغم تأكد الأإدارة بالاستجابة لأي مبالغ مالية يطلبها المدير الفني الألماني، وذلك بحسب شبكة " ESPN".

وأكدت شبكة " ESPN" أن سبب رغبة رحيل كلوب عن ليفربول اتفاقه مع أسرته على الحصول على أجازة لمدة عام بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول.

يذكر أن كلوب قاد ليفربول للتويج بدوري أبطال أوربا للمرة السادسة في تاريخ النادي بعد فوزه على توتنهام بهدفين دون رد السبت الماضي.