شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن رحيل مهاجمه وظهيره الأيسر والان مع التفاصيل

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر، رحيل لاعبيه المهاجم دانييل ستوريدج والظهير الأيسر ألبيتو مورينو بنهاية الموسم الحالي. ولم يشارك ألبيرتو مورينو مع ليفربول في الموسم الماضي سواء على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، فيما شارك ستوريدج كبديل في الدقائق الأخيرة من المباريات.

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