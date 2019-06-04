انت الان تتابع رومينيغيه يؤكد مغادرة خاميس رودريغيز لبايرن ميونيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب وسط بايرن ميونيخ الكولومبي خاميس رودريغيز

أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغيه الثلاثاء أن صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز سيغادر صفوف النادي بطلب منه.

وقال رومينيغيه، مؤكدا المعلومات التي تناقلتها الصحف امس الإثنين، "من حيث المبدأ، اتخذ القرار لانه لأنه جاء لرؤيتي قبل نهاية الموسم ليطلب مني عدم تفعيل خيار الشراء".

وتابع "تفعيل الخيار (الشراء) ضد إرادته لن يكون له أي معنى"، مضيفا "يجب ألا نوظف لاعبا مقابل 42 مليون يورو، مع راتب معين، إذا لم نتمكن من تقديم له مركز اساسي في التشكيلة".

ووفقا لرومينيغيه، أراد اللاعب الكولومبي الدولي البالغ 27 عاما، والمعار من ريال مدريد الإسباني منذ عام 2017، الحصول على ضمانات بأنه سيكون ضمن التشكيلة الاساسية، وقد أجابه قائلا "هنا، لا توجد ضمانات"، مضيفا "شخصيا، أشعر بالأسف (لرحيله)".

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ولم يخفِ المهاجم الدولي السابق البالغ من العمر 63 عاما إعجابه برودريغيز، وقال "إنه لاعب بصفات (كروية) كبيرة".

وخاض رودريغيز 67 مباراة بقميص بايرن المتوج هذا الموسم بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، سجل خلالها 15 هدفا ومرر 20 تمريرة حاسمة، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه هذا الموسم تحت إشراف المدرب الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش.

ويحوم الغموض حول مستقبل رودريغيز مع أرجحية عدم عودته الى العاصمة الإسبانية للالتحاق بريال، في وقت أشارت تقارير صحافية إلى احتمال انتقاله إلى نابولي الإيطالي، حيث سيلعب مجددا تحت إشراف مدربه السابق في بايرن الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي جعل منه أحد مفاتيح اللعب في موسم 2016-2017 حين توج بلقب الدوري، قبل أن تتم إقالته في أيلول/ سبتمبر 2017 بسبب تردي نتائج العملاق البافاري.

ونفى رومينيغيه نية بايرن شراء رودريغيز وإعادة بيعه مقابل ربح مالي، معللا ذلك بقوله "لن يكون الامر نزيها تجاه ريال (مدريد)، وهذا التصرف لا يصدر عن بايرن ميونيخ. نحن لا نتاجر بالبشر".