الان تتابع صراع قطبي العاصمة الهلال والنصر يصل إلى 71 مليون لشراء عقد كاريلو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365
كشفت تقارير صحافية أن فريق الهلال و غريمه التقليدي النصر يتنافسان على شراء عقد اللاعب المعار في صفوف الهلال من نادي بنفيكا البرتغالي، حيث أبدت الادارة البرتغالية رغبتها ببيع البيروفي كاريلو بمقابل “15 مليون يورو – 63 مليون ريال”، وقدمت إدارة الأزرق عرضها بـ15 مليون يورو ولكن إدارة النصر هي الأخرى التي تنافس الزعيم من أجل كسب خدمات البيروفي كاريلو.
وأشارت التقارير أيضًا إلى أن إدارة سعود آل سويلم رئيس النصر قدمت عرضا أقوى من الهلال حيث قدموا مبلغ 17 مليون يورو – 71 مليون ريال”، لشراء عقد اللاعب لينضم إلى صفوف كتيبة العالمي.
يذكر أن إدارة الفريق البرتغالي تفضل العرض الأعلى لبيع عقد اللاعب بينما كاريلو يفضل اللعب فقط في الهلال حسب تصاريح أعلنها لوسائل إعلامية خلال الأيام القريبة الماضية.
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