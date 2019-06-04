شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ميسي أمام ليفربول يحصد جائزة الأفضل في دوري الأبطال «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، والتي فاز بها فريق ليفربول.
وفاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل هدف من خلال التصويت الجماهيري، متفوقًا على رونالدو وروبن وزميله في الفريق راكيتيتش.
ونافس ميسي على الجائزة، رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بهدفه في مانشستر يونايتد، وراكيتيتش في توتنهام، وآريين روبن، لاعب بايرن ميونخ في بنفيكا.
وحقق ميسي الجائزة بهدفه الخرافي في مرمى ليفربول من مسافة بعيدة، من خلال المخالفة التي سجل بها الهدف الثالث لبرشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخرج ليفربول من نصف النهائي ذاته، بعد الهزيمة برباعية نظيفة بمباراة الإياب، قبل أن يحقق ليفربول اللقب.
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