شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «كاف»: حسم ملف مباراة الترجي والوداد الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجزائري هادي هامل، مستشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن القرارات الخاصة بملف مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد البيضاوى سيتم إعلانها بصفة رسمية، مساء اليوم الثلاثاء.

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وعقد مسؤولو الاتحاد الأفريقي اجتماعًا طارئًا بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماع الاتحاد الدولى لكرة القدم، لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، الجمعة الماضي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي شهدت ازمة بسبب عدم عمل تقنية الفيديو «فار» وانسحاب الفريق المغربى وِتتويج الفريق التونسى باللقب للمرة الثانية على التوالى والرابعة في تاريخه.

وقال هامل، في تصريحه للصحفيين بعد خروجه من قاعة الاجتماعات: «الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي لم ينته بعد، وقد علقنا أشغاله لتستأنف هذا المساء بعد نهاية افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعد إكمال الاجتماع سنعلن عن القرارات النهائية».

وكان أحمد أحمد رئيس الكاف، قد دعا، السبت الماضي، اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لاجتماع طارئ، اليوم، لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الأفريقية.