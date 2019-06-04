شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة في «ورطة».. «كاف» يطالب بترشيح الأندية المشاركة بالبطولات قبل 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من نظيره الإفريقي، أمس الإثنين، بشأن الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الموسم المقبل.

وطالب «كاف»، في خطابه، بترشيح اتحاد الكرة للأندية التي ستشارك في النسخة المقبلة بدوري الأبطال والكونفيدرالية قبل يوم ٣٠ يونيو.

وتحدد بشكل رسمي مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حيث ضمن أحد المركزين الأول أو الثاني، بعد حصوله على 74 نقطة، وتتبقي لها مباراتان مؤجلتان أمام المقاولون والزمالك.

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أما الزمالك فيحتاج إلى الفوز في أي مباراة من الثلاث المتبقية له وهي الجونة والإسماعيلي والأهلي، ليضمن مكانه في دوري الأبطال ويزيح بيراميدز إلى المركز الثالث.

ويحتل الزمالك الآن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة.

المقعد الثالث الأقرب للمشاركة في الكونفيدرالية هو بيراميدز بعدما ضمن أحد المراكز الثلاثة الأولى، بينما المقعد الرابع لم يتحدد، وهو بطل الكأس، خاصة أن المسابقة لم تكتمل حتى الآن.

وبهذا الخطاب يضع الاتحاد الإفريقي نظيره المصري في أزمة في ظل أن الدوري لم ينتهِ حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا التي تنتهي 19 يوليو، أي بعد الموعد المحدد من قبل الكاف لتسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.