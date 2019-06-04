شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات خطيرة من رئيس «كاف» حول أحداث مباراة الترجي والوداد: «تعرضت للتهديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدلى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بتصريح خطير لأول مرة منذ اندلاع أزمة مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الجمعة الماضي بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وشهدت هذه المباراة أحداثًا مؤسفة بسبب عدم احتساب هدف صحيح لنادي الوداد، وتعطل تقنية الفيديو ما أدى لعدم استكمالها، وإعلان تتويج الفريق التونسي بطلا.

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وقال أحمد أحمد، في تصريحات تليفزيوينة، إنه تعرض للتهديد من جانب حمدي المدب، رئيس نادي الترجي الرياضي، خلال فترة توقف المباراة: «رئيس الترجي قام بتهديدي بحضور شهود عِيان، وكان هناك مسؤولون من جانب الفريق التونسي على أرض الملعب خلال فترة توقف اللقاء، وأخبرني المدب أنه في حال عدم تقديم اللقب للترجي سيحدث ما لا يحمد عقباه».

وتابع: «التهديدات جاءت في حضور رؤساء أندية كبيرة، وكل هذه الفرق تدين ممارسات الترجي بوجه عام، لكن ليس لدينا دليل على شيء».

وأبدى استغرابه من تعطل تقنية حكم الفيديو (VAR) قائلا: «لا أعرف لماذا تستخدم في كل البلدان الإفريقية ما عدا تونس».