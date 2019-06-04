شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى: خالد جلال قادر على التتويج بالدورى مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق، أن خالد جلال قادر على قيادة الزمالك لحصد اللقب، خاصة أنه له تجربة سابقة ونجح من خلالها فى حصد لقب كأس مصر مع الفريق الأبيض. وقال بسيونى فى تصريحات خاصة: خالد جلال لديه إمكانيات لاعبين قوية يستطيع استغلالها لمنحهم الفرصة أمثال أيمن حفنى ومحمد عنتر وأحمد مدبولى ومحمد حسن. جدير بالذكر أن الزمالك خسر 4 نقاط مهمة أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود بالتعادل فى مؤجلات الدورى.

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