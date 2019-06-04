شكرا لقرائتكم ثلاثى الزمالك يغادرون القاهرة لقضاء إجازة عيد الفطر فى بلادهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سافر ثلاثى الزمالك المغربيان خالد بوطيب وحميد أحداد مهاجمى الزمالك، والتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن إلى مسقط رأسهم لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك مع أسرهم.

وينضم خالد بوطيب لمنتخب بلاده عقب انتهاء أجازة عيد الفطر، من أجل الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

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يذكر أن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، منح لاعبى فريقه راحة سلبية مفتوحة، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين للدوري.

وقال الجهاز الفني للفارس الأبيض، إنه لم يتم تحديد فترة الراحة، وسيتم الاستقرار عليها خلال الساعات المقبلة وإخطار اللاعبين بموعد العودة للتدريبات مجددا في ظل توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.