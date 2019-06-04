شكرا لقرائتكم الننى يستعد لـ "كان 2019 " بنيولوك جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الدولى المصرى محمد الننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزى لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بـ"نيولوك" جديد. ونشر الننى صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بقصة شعر جديدة معلقا عليها :" التحول قبل الحدث الكبير كان 2019 لا مزيد من الشعر".

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