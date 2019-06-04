شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تمنح الأندية راحة لمدة شهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منحت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أندية الدورى الممتاز، راحة لمدة شهر بعد انتهاء الدورى الحالى، فى يوليو المقبل.
وكشف مصدر بلجنة المسابقات أنه تقرر استكمال بطولة الدورى بعد بطولة كأس الامم الأفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتى تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها.
ومن المقرر أن تحصل الأندية على راحة لمدة شهر بعد انتهاء الدورى رسميا فى يوليو المقبل، على أن يُستأنف الموسم الجديد بمباريات كأس مصر للموسم الحالى.
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