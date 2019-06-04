شكرا لقرائتكم محمد عادل: الأهلى لم يفاوض مجلى.. والنحاس مستمر مع المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد عادل المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عد وجود مفاوضات من جانب النادى الأهلى مع محمد مجلى لاعب الفريق، مشيراً إلى أن إدارة القلعة الحمراء لا تتحدث مع اللاعب قبل الإدارة.
وعن عماد النحاس، أكد عادل فى تصريحات صحفية، أن عماد النحاس مستمر مع المقاولون العرب فى الموسم المقبل، مضيفاً أن النحاس وقع على عقد التجديد دون وضع أى شروط أو مطالب شخصية، مضيفا أنه فى حالة وجود رغبة لدى النحاس بالرحيل عن المقاولون لتدريب الأهلى فإن النادى لن يقف أمام رغبته.
وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون أن عماد النحاس حقق للمقاولون العرب المركز الأفضل فى الدورى العام خلال الـ20 سنة الأخيرة.
يحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة ويتبقى لذئاب مباراة واحدة فى المسابقة المحلية أمام النادى الأهلى والتى من المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية.
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