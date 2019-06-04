شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطالب المصرى بالتعاقد مع أحمد الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حث إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، إدارة ناديه على سرعة التعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب النادى الأهلى، حال رحيله عن القلعة الحمراء سواء على سبيل البيع أو الإعارة.

وابتعد الشيخ عن مباريات الأهلى طوال الموسم الحالى تقريبا لأسباب فنية، الأمر الذى جعله مرشحا بقوة للرحيل عن النادى الصيف المقبل.

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وتلقى أحمد الشيخ عدة عروض محلية غير أنه طلب تأجيل البت فيها، لحين معرفة مصيره مع الأهلى.