شكرا لقرائتكم الزمالك بلا انتصار محلى منذ 23 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط نادى الزمالك فى فخ التعادل بالدورى، ليفقد الفريق الأبيض نقطتين ثمينتين فى صراع الصدارة بعد أن حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الزمالك والحرس وكان الفريق الأبيض قد تعادل قبل تلك المباراة أمام الانتاج الحربى أيضاً.

الزمالك منذ 23 يوماً لم يتذوق طعم الانتصار المحلى، حيث كان الفوز الأخير للزمالك بالدورى على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بتاريخ 12 مايو الماضى.

عقب تلك المباراة سقط نادى الزمالك فى فخ التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام الانتاج الحربى، قبل أن يتعادل ثانية أمام حرس الحدود فى الجولة 30 والمؤجلة من عمر البطولة سلبياً.

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فقد أبناء ميت عقبة 4 نقاط متتالية جعلته مجبراً على الفوز فى المباريات الثلاثة المتبقية أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، حتى يتوج بلقب الدورى العام الغائب عن القلعة البيضاء منذ ثلاث نسخ متتالية حصدها النادى الأهلى.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 68 نقطة فيما يحتل النادى الأهلى المركز الأول برصيد 74 نقطة ويبقى للفريق الأحمر مباراة واحدة مؤجلة فى البطولة أمام المقاولون العرب من المقرر إقامتها بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية.

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