محمد صلاح يصل قريته نجريج بالغربية للإفطار مع أسرته ..صور

كتب أحمد على

وصل إلى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في الغربية، منذ قليل، محمد صلاح، نجم الكرة المصرية والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي 2019، حيث استقبله والده الحاج صلاح غالي ووالدته وأشقاؤه، ودعوه لتناول وجبة الإفطار مع أفراد أسرته وقضاء ليلة صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان النجم المصري حرص أحد زملائه على استقباله من مطار القاهرة وتوصيله إلى منزل عائلته واستقلاله سيارة جيب بيضاء اللون حتى أبواب مسقط رأسه بمنزل العائلة بالقرية وبصحبته زوجته وابنته الصغرى "مكة".

فى المقابل حرصت عائلة...