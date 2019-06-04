كتب رامى محيى الدين شارك القارئ كريم أحمد محمد الحرازى من أهالى شارع محمد يوسف غالى أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، صورا لحفل إفطار أقامته أسرة بولوتيكا بكلية سياسة واقتصاد جامعة الإسكندرية. وقال القارئ فى رسالته لصحافة المواطن: فكرنا أن نعد المائدة على شكل كأس الأمم الإفريقية وجميعنا يدعم المنتخب الوطنى، وهنشجع منتخبنا. تعليقات القراء

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كانت هذه تفاصيل خبر حفل إفطار بالإسكندرية على هيئة كأس الأمم الإفريقية.. والمنظمون: هنشجع منتخبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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