شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: المقاولون العرب الأكثر شعبية بعد الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن ذئاب الجبل يمتلكون شعبية جارفة داخل وخارج مصر، وهو النادى الأكثر شعبية بعد الأهلي والزمالك.

وأضاف عادل، فى تصريحات صحفية، أن مباراتى السوبر المصرى وكأس مصر واللتين خاضهما المقاولون أمام قطبى الكرة المصرية شهدتا على شعبية ذئاب الجبل، حيث كانت الجماهير الحاضرة في الملعب نصفها للمقاولون ونصفها للمنافس.

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وعن المشاركة فى البطولة العربية أكد عادل أن اتحاد الكرة عليه الالتزام بكلمته فى بداية الموسم، خاصة أن المقاولون يحتل الآن المركز الخامس وهو الأحق بالمشاركة في البطولة عن غيره من الفرق لاعتبارات الجماهيرية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة ويتبقى لذئاب مباراة واحدة في المسابقة المحلية أمام النادي الأهلي والتى من المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية.