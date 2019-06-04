سوبر كورة.. 5 تغيرات بالزمالك بعد رحيل جروس وتولى جلال والنتيجة واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم رحيل السويسرى كريستان جروس عن تدريب نادى الزمالك، وقدوم المصرى خالد جلال خلفا له فى تولى القيادة الفنية للقلعة البيضاء، لم يشهد الفريق الأبيض فروق كبيرة بين الثنائى وكانت النتيجة واحدة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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