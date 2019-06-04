صور .. شوارع السويس ترفع شعار CAN 2019 استعدادا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة السويس اهتمام خاص باستقبال إحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مصر 2019، والتى تنطلق فى 21 يونيو الجارى وتستضيف بلد الغريب مباريات المجموعة الخامسة على ملاعبها، والتى تضم منتخبات تونس و انجولا و مالي و مورتيانيا . ولا تتوقف أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والمرافق لاستقبال ضيوف البطولة فى نسختها 32 . وبدأت أحياء المحافظة فى تزيين الشوارع بلافتات البطولة وأعلام الدولة الأربع والعشرون المشاركه فى البطولة والترحيب بهم . Advertisements وحظى شارع صلاح نسيم بالنصيب الأكبر، نظرا لأنه الرابط بين مدخل المدينة و الطريق الرئيسى للإستاد. كما استغلت بعض المحلات الحدث الأفريقى الأكبر ورفعت لافتات بشعار البطولة لجذب الانتباه نظرا للاهتمام الجماهيرى الكبير للبطولة بين أبناء المحافظة العاشقة للساحرة المستديرة.

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