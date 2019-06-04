شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: الأهلي لم يفاوض مجلى والنحاس الأفضل فى آخر 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمد عادل، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، وجود مفاوضات من جانب النادى الأهلي مع محمد مجلي لاعب الفريق، مشيراً إلى أن إدارة القلعة الحمراء لا تتحدث مع اللاعب قبل الإدارة.
وأكد عادل فى تصريحات صحفية، أن عماد النحاس مستمر مع المقاولون العرب الموسم المقبل، وأنه وقع على عقد التجديد دون أى شروط أو مطالب شخصية.
وأضاف عادل أنه فى حال وجود رغبة لدى النحاس بالرحيل عن المقاولون لتدريب الأهلي فإن النادى لن يقف أمام رغبته، مشيرا إلى أن عماد النحاس حقق للمقاولون العرب المركز الأفضل فى الدورى العام خلال الـ20 سنة الأخيرة .
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة ويتبقى لذئاب مباراة واحدة في المسابقة المحلية أمام النادي الأهلي من المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية.
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