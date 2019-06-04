شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات الجبلاية تمنح الأندية راحة شهرا بعد انتهاء الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة منح أندية الدورى الممتاز راحة لمدة شهر بعد انتهاء الدورى الحالى فى يوليو المقبل.

وكشف مصدر بلجنة المسابقات أنه تقرر استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها.

ومن المقرر أن تحصل الأندية على راحة لمدة شهر بعد انتهاء الدورى رسميا فى يوليو المقبل، على أن يُستأنف الموسم الجديد بمباريات كأس مصر للموسم الحالى.