شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الفوز فى الدوري المصري منذ 23 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد سقط نادى الزمالك فى فخ التعادل بالدورى ليفقد الأبيض نقطتين ثمينتين فى صراع الصدارة بعدما حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الزمالك والحرس، وكان الفريق الأبيض قد تعادل قبل تلك المباراة أمام الإنتاج الحربى أيضاً.

23 يوماً لم يتذوق فيها أبناء ميت عقبة طعم الانتصار المحلى، حيث كان الفوز الأخير للزمالك بالدورى على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بتاريخ 12 مايو الماضى.

عقب تلك المباراة سقط نادى الزمالك في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الإنتاج الحربى، قبل أن يتعادل ثانية أمام حرس الحدود فى الجولة 30 والمؤجلة من عمر البطولة سلبياً.

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نادى الزمالك فقد 4 نقاط متتالية جعلته مجبراً على الفوز فى المباريات الثلاثة المتبقية أمام الجونة والاسماعيلي والأهلي، حتى يتوج بلقب الدوري العام الغائب عن القلعة البيضاء منذ ثلاث نسخ متتالية حصدها النادي الأهلي.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 68 نقطة فيما يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة ويبقى للفريق الأحمر مباراة واحدة مؤجلة في البطولة أمام المقاولون العرب من المقرر إقامتها بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية.