شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب التعاقد مع "شيخ" الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، من إدارة ناديه التعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب النادى الأهلى، فى حالة رحيله عن القلعة الحمراء سواء على سبيل البيع أو الإعارة.
وغاب الشيخ عن مباريات الاهلي طوال الموسم الحالي تقريبا لأسباب فنية الأمر الذي جعله مرشح بقوة للرحيل عن النادي الصيف المقبل.
وتلقي أحمد الشيخ عدة عروض محلية غير أنه طلب تأجيل البت فيها لحين معرفة مصيره مع الأهلي.
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