شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل زيارة نجم ريال مدريد لمصر فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني القاهرة، مساء غدٍ الأربعاء، لقضاء أجازة قصيرة في مصر تستغرق لمدة أسبوع قبل بداية فترة إعدادا النادي الملكي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. لمعرفة تفاصيل أجازة نجم ريال مدريد فى مصر بالعيد اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف تفاصيل زيارة نجم ريال مدريد لمصر فى العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.