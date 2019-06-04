شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: الزمالك مطالب باستغلال إمكانيات دكة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك قادر على حصد اللقب فى ظل وجود خالد جلال على رأس القيادة الفنية، خاصة أن له تجربة سابقة ونجح خلالها فى حصد لقب كأس مصر مع الفريق الأبيض.

وأضاف بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، خالد جلال لديه إمكانيات لاعبين قوية يستطيع استغلالها لمنحهم الفرصة، أمثال أيمن حفنى ومحمد عنتر وأحمد مدبولى ومحمد حسن.

يذكر أن الزمالك خسر 4 نقاط مهمة أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود بالتعادل فى مؤجلات الدورى.